Ä°stanbul Sultangazi'de esnaflÄ±k yapan Suat KÃ¼Ã§Ã¼k, telefonunda yÃ¼klÃ¼ olan mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamasÄ±na giriÅŸ yapÄ±p iÅŸlem yapmak istedi. HesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bankanÄ±n mobil uygulamasÄ±na giriÅŸ yapamayan KÃ¼Ã§Ã¼k, hesabÄ±ndan para Ã§ekildiÄŸini fark etti. BankanÄ±n mÃ¼ÅŸteri hizmetleri ile iletiÅŸime geÃ§en KÃ¼Ã§Ã¼k, baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan hesabÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 15 bin 800 TL Ã§ekildiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n farkÄ±nda olmadan telefonuna gelen virÃ¼slÃ¼ mesajÄ± tÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. HesabÄ±nÄ± donduran KÃ¼Ã§Ã¼k, soluÄŸu savcÄ±lÄ±kta aldÄ±.

"BANKADAKÄ° HESAPLARIMI HEMEN DONDURDUM"



25 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ iÅŸlem yapmak iÃ§in cep telefonundaki mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamasÄ±na giriÅŸ yapmak istediÄŸini, ancak giriÅŸ yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Suat KÃ¼Ã§Ã¼k, "Cep telefonuma gÃ¶nderilen virÃ¼sten dolayÄ± bir 3'Ã¼ncÃ¼ ÅŸahsÄ±n kartÄ±mÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Hemen bankayÄ± aradÄ±m. Bankadan bana kredi kartÄ±mÄ±n bir baÅŸkasÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenerek, beni devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ilettiler.

Benim kredi kartÄ±m dolar Ã¼zerinden bir baÅŸka vatandaÅŸa gÃ¶nderim yapÄ±yor. 5 defa ayrÄ± ÅŸekilde 500 dolar, 1 defa da 600 TL gÃ¶nderim yapÄ±lÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸum banka, bunun muhasebeleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi. Ben bankaya 'Bana gelmeyen bir ÅŸifreden dolayÄ± kredi kartÄ±mÄ± kullanan ÅŸahÄ±slar istediÄŸi gibi kullanabiliyorsa bizim burada hÃ¼kmÃ¼mÃ¼z nedir, borcu Ã¶demek midir? Yoksa bankanÄ±n bize verdiÄŸi talimatlara boyun eÄŸmek midir' diye soruyorum.



Telefonuma gelen virÃ¼s, mesajlar arasÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabilir. Fark etmeden biz onu kabul etmiÅŸiz. Kabul ettiÄŸimiz zaman cep telefonumuz ÅŸahÄ±slarÄ±n eline geÃ§iyor. ÅžahÄ±slar bunu istediÄŸi gibi kullanabiliyorlar. Ben mÃ¼dahale etmeye kalktÄ±ÄŸÄ±mda telefonum kullanÄ±lmaz hale geliyor. VirÃ¼s onlarÄ±n ellerinde olduÄŸundan dolayÄ± telefonu istediÄŸi gibi kullanabiliyorlar. Biz buna bir ÅŸey yapamadÄ±k. Fark edince hemen bankayÄ± aradÄ±k. Banka hesaplarÄ±mÄ±zÄ± dondurduk. Cumartesi olmasÄ±ndan dolayÄ±, banka bana pazartesi gÃ¼nÃ¼ gidip dilekÃ§e vermemi sÃ¶yledi. Gittim dilekÃ§e verdim. Åžu anda benim hesabÄ±mdan Ã§ekilen para bana karÅŸÄ± ret gÃ¶steriyor. Åžimdi ne yapacaÄŸÄ±z? Banka benim gÃ¼vencemi niye saÄŸlamadÄ±? 1 defa 600 TL Ä°stanbul iÃ§i Ã§ekim yapÄ±lÄ±yor. 5 defa 500 dolar gÃ¶nderimi yapÄ±lÄ±yor. Bu da Estonya'da bir hesaba yapÄ±lÄ±yor. 6 defa Ã§ekim yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Bana hiÃ§ mesaj gelmedi. KullanmÄ±ÅŸ olduÄŸum kartÄ±n limiti 65 bin TL'dir. YaklaÅŸÄ±k 15 bin 800 TL kartÄ±mdan Ã§ekildi" dedi.Â