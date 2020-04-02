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02.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Cerrah nefes almaya başladı

Koronavirüsüne yakalanan hastaları tedavi etmek için çabalarken aynı hastalıkla mücadele eden Dr. Selçuk Köse, kendi kendine nefes almaya başladı.

Cerrah nefes almaya başladı
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse, 20 Mart’ta koronavirüse yakalanmıştı. Köse’ye Çin’den gelen Favipiravir ilacı verilirken aynı zamanda kök hücre tedavisi uygulandı. 30 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Köse, 10 gün süren yoğun bakım tedavisine olumlu cevap verdi. Uzman doktorların kök hücre tedavisi uyguladığı Köse, yoğun tedavi sonucunda kendi kendine nefes almaya başladı. İyi haberlere rağmen tedavisi yoğun bakımda süren Köse’nin ailesi, çok sevindiklerini ancak tehlikenin halen geçmediğini vurguladı. 

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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