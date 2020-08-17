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17.08.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Ceyda’dan 4 gündür haber alınamıyor

İstanbul Üsküdar’da yaşayan bipolar bozukluğu ve epilepsi hastası olan 16 yaşındaki Ceyda Kör, 12 Ağustos’ta sahilde yürümek için evden çıktı ve bir daha eve dönmedi.

Ceyda’dan 4 gündür haber alınamıyor
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

4 gündür kendisinden haber alamayan ailesi ise kızlarının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyor. Genç kızın annesi Yıldız Kör (45), “Sahilden eve dönerken telefonu birden kapandı. O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık ve telefonu hep kapalı. Kızım epilepsi ilaçlarını günlük kullanmadığı takdirde nöbet geçiriyor. Kendi isteğiyle bir yere gitmiş olsaydı mutlaka ilaçlarını yanına alırdı. Ama ben kızımın başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Lütfen görenler yardım etsin, kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum. Henüz 16 yaşında ve sağlıklı bir çocuk değil” dedi.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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