Ceyda’dan 4 gündür haber alınamıyor

4 gündür kendisinden haber alamayan ailesi ise kızlarının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkuyor. Genç kızın annesi Yıldız Kör (45), “Sahilden eve dönerken telefonu birden kapandı. O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık ve telefonu hep kapalı. Kızım epilepsi ilaçlarını günlük kullanmadığı takdirde nöbet geçiriyor. Kendi isteğiyle bir yere gitmiş olsaydı mutlaka ilaçlarını yanına alırdı. Ama ben kızımın başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Lütfen görenler yardım etsin, kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum. Henüz 16 yaşında ve sağlıklı bir çocuk değil” dedi.