TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Binlerce hükümlü cezaevleri önlerine getirilen ve dezenfekte edilen otobüslerle Adalet Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında maske ve eldivenlerini takarak cezaevlerinden ayrıldı. Hükümlülerin bazıları otobüslerle memleketlerine giderken bazıları da otogarlara ya da merkezi yerlere bırakıldı.



Adalet Bakanlığı tahliye öncesi bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlülerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirilmesi, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılması; hükümlülere, koronavirüs tedbirlerini anlatan broşürler verilmesi; çıkışlarda izdiham yaşanmaması; kalabalıkları engellemek amacıyla hükümlülerin ceza infaz kurumlarından otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılması; İl dışına gideceklerin, ya terminallere ya da gidecekleri illere bırakılması; ulaşım ücretlerini hükümlülerin karşılaması; hükümlülerin seyahat belgelerinin ceza infaz kurumları içinde verilmesi; testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden az sayıdaki hükümlünün de sağlık kurumlarına teslim edilmesi yönünde talimat verildi.



Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından binlerce hükümlü önceki geceden itibaren otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.



Beklemek yasak



Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı’nın da bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler de sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Kampüs alanlarına yaklaştırılmayan basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. Kanundan yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi. Hükümlülerin, otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları ve maske taktıkları görüldü.



Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne, buradan da 2017’de Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018’de Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakil olmuştu.



‘Teşekkür ederim’



Diğer illerdeki tahliyeler sırasında da benzer görüntüler yaşandı. Merkez Sarıçam ilçesindeki Adana E Tipi Kapalı Cezavi’ne giden yollarda güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Maske takan yüzlerce hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Bir hükümlü otobüsün penceresinden, “’Mutluyum. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Umarım tüm arkadaşlarım çıkar” dedi.



Edirne’de de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.



Erzurum’da 910 kişi



Erzurum’da tahliye tahliyeler sırasında cezaevi önünde geçen karayolunda önlem alan polis, geçişlere izin vermedi. Erzurum’daki cezaevlerinden 910 kişinin tahliye edileceği bildirildi.



Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 600’ü aşkın hükümlü de cezaevinden ayrıldı. Tahliye olanlar otobüs camlarından kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı.



110 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor



TBMM Genel Kurulu’nda 14 Nisan Salı gününün ilk dakikalarında kabul edilip yasalaşan infaz paketi, aynı gün içinde gönderildiği Cumhurbaşkanlığı’ndan onay almasının ardından geceyarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından da dün sabaha karşı ilk tahliyeler gerçekleştirildi. Açık cezaevinde kalan mahkumlarda Kovid-19’a rastlanılmasının ardından jet prosedürle yürürlüğe sokulan infaz düzenlemesinden yararlanacak hükümlü sayısı konusunda bakanlık kaynakları net bir rakam verilemeyeceğini belirttiler. Ancak infaz oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak kapalı cezaevlerinden 15 bin, açık cezaevlerinden 30 bin olmak üzere ilk etapta en az 45 bin mahkumun tahliye olacağı, açık cezaevinde bulunan hükümlülerden 45 binin korona iznine gönderileceği, infaz oranlarındaki indirime bağlı olarak açığa geçmeye hak kazananlar da hesaplandığında ilk etapta toplamda 110 bin hükümlünün yasadan yararlanacağı tahmin ediliyor.

Haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı da dikkate alınarak tahliyeler Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı plan çerçevesinde ve yoğun korona önlemleri altında gerçekleştirildi. Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar ise kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna aktarıldı.