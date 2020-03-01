Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2019 yılı suç ve dram yerli filmi Çiçere bu akşam ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın gerçekleştirdiği filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği şimdi merak konusu... İşte filme dair bilgiler...

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NE?

Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine Çiçero kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

ÇİÇERO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Çiçero filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleşmiştir.

ÇİÇERO OYUNCULARI

Çiçero filmi oyuncu kadrosunda, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Çiğdem Selışık Onat ve Levent Ülgen yer alıyor.