Çiçero konusu nedir? İşte Çiçero oyuncuları...

Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik ve Ertan Saban'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Çiçero filmi bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. Çiçero filmi ile bilgiler ise araştırılıyor. Peki Çiçero konusu nedir? İşte oyuncuları..

ÇİÇERO KONUSU NEDİR?

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. Çiçero, İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

ÇİÇERO OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Erdal Beşikçioğlu Elyesa Bazna

Burcu Biricik Cornelia Kapp

Ertan Saban Henry Wellington

Murat Garipağaoğlu MoyzischTamer

Levent Sır Hughe Knatchbull

Mehmet Ulay Franz von Papen

Levent Ülgen Numan Menemencioğlu

Pete Cunningham Adolf Hitler

Selen Öztürk Nevin

Cem Kurtoğlu Yugoslavya Büyükelçisi

Gerry George Winston Churchill

Fuat Onan İsmet İnönü

Mustafa Presheva Mustafa Kemal Atatürk