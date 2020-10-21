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21.10.2020 - 07:00 | | AA

‘Çift maskeye gerek yok’

Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin başında gelen doğru maske kullanımı hayati önem taşıyor.

‘Çift maskeye gerek yok’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, tıbbi tekstil ile uğraşan firmaların ürettiği ve Sağlık Bakanlığı Ürün Taki Sistemi kaydı olan “melt blown” denen süzme kabiliyetine sahip orta katmanı ve dikişsiz kumaştan üst-alt katmanları bulunan 3 katlı maskelerin tercih edilmesi önerisinde bulundu. Kayıpmaz, çift maske ve yıkanabilir bez maske kullanımıyla ilgili de “Çift kat takılmış maskedense usulüne uygun takılmış tek maske, fiziksel mesafe korunduğunda yeterli. Çift maske takmanın da bir zararı yok. Yıkanabilir maskeler de kullanılabilir” dedi

‘Islandığında değiştirilmeli’

Kayıpmaz, maske kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer kurallar şöyle sıraladı:

Maskenin özellikle ağzı ve burnu tam olarak kapatması, alt çenenin altına yerleştirilerek takılması en doğru kullanım.

Maske kullanan kişinin mutlaka yüzüne en uygun olanı tercih etmesi gerekiyor.

Tıbbi maskeler ıslandığında, nemlendiğinde, kirlendiğinde, yere düştüğünde veya 4 saatin üzerindeki kullanımda değiştirilmeli. 15-20 dakika gibi kısa süreli kullanımlarından sonra maskenin bir poşete konulup daha sonra yeniden kullanılmasında sakınca yok. Islanmayan, kirlenmeyen, nemlenmeyen bir maske genel olarak kişinin bir günlük mesaisi için yeterli.

Maske, kullanıldıktan sonra bir poşete konulup ağzı sıkıca kapatılarak çöpe atılmalı.

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