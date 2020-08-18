Ã‡ifte cinayet sonrasÄ± dondurma yiyen zanlÄ± tutuklandÄ±

Olay dÃ¼n sabah Antalya Aksu ilÃ§esine baÄŸlÄ± YurtpÄ±nar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde yaÅŸandÄ±.Â Ä°smail YÄ±lmaz (33), bitiÅŸik evlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aralarÄ±nda arsa yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmazlÄ±k bulunanÂ yeÄŸeniÂ Ä°smail YÄ±lmaz'Ä±n evinin Ã¶nÃ¼ne gitti. Amca YÄ±lmaz, kendisiyle aynÄ± ismi taÅŸÄ±yan yeÄŸenine aracÄ±na bindiÄŸi sÄ±rada av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ etti. YeÄŸen YÄ±lmaz, aracÄ±ndan inip, kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken amca, tÃ¼feÄŸi art arda ateÅŸledi. Ä°smail YÄ±lmaz, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Â



Ã‡Ä°FTE CÄ°NAYET SONRASI DONDURMA YEMÄ°Åž



Amca Ä°smail YÄ±lmaz, silah sesini duyup evden Ã§Ä±kan yengesiÂ Åžerife YÄ±lmaz ile yeÄŸeninin eÅŸi Zahide YÄ±lmaz'a da ateÅŸ aÃ§tÄ±. AnneÂ Åžerife YÄ±lmaz gÃ¶ÄŸsÃ¼nden, gelini Zahide YÄ±lmaz ise ellerinden vurularak, yaralandÄ±. TÃ¼fekle Ã§evreye rastgele ateÅŸ eden Ä°smail YÄ±lmaz, yakÄ±ndaki bir serada Ã§alÄ±ÅŸan Veli Uyan'Ä±Â (33) da henÃ¼z bilinmeyen nedenle vurup Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â Amca YÄ±lmaz, bir marketten aldÄ±ÄŸÄ± dondurmayÄ± yedikten sonra Aksu Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na giderek, teslim oldu.



RASTGELE Ã‡EVREYE DE ATEÅž ETTÄ°



Silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine eve gelen jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri, yeÄŸen Ä°smail YÄ±lmaz'Ä±n cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. YaralÄ± Åžerife YÄ±lmaz, Kepez Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedaviye alÄ±nÄ±rken, Zahide YÄ±lmaz'Ä±n tedavisi olay yerinde yapÄ±ldÄ±.



Ä°smail YÄ±lmaz'Ä±n rastgele Ã§evreye aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ nedeniyle olay yerine yaklaÅŸÄ±k 50 metre uzaklÄ±ktaki bir evde yaÅŸayan TuÄŸba AvcÄ± adlÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AvcÄ± da hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.



'CÄ°ÄžERÄ°NÄ° SOÄžUTMAK Ä°Ã‡Ä°N DONDURMA YEMÄ°Åž'



Zahide YÄ±lmaz'Ä±nÂ "'Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadÄ±. Bir de ciÄŸerini soÄŸutmak iÃ§in dondurma yemiÅŸ. Allah belasÄ±nÄ± versin" diyerek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼Â olay yerinde 20'den fazla boÅŸ fiÅŸek bulundu.Â



TUTUKLANDI



Jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n adliyeye sevk edilen amca Ä°smail YÄ±lmaz, mahkemece 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklandÄ±.



Ã–te yandan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°smail YÄ±lmaz ve Veli Uyan, Aksu ilÃ§esinde topraÄŸa verildi.