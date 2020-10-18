18.10.2020 - 11:29 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ! (17 Ekim 2020)
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 71 Milyon 850 bin 896 TL oldu. 17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında şanslı numaralar ise 25 - 35 - 36 - 50 - 79 - 82 Joker numara da 83 oldu. İşte kazanan kategoriler ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın heyecanı sona erdi. Haftanın son çekilişi dün yapıldı. Çılgın Sayısal Loto oynayanla harekete geçti. İşte 17 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında devreden büyük ikramiye 71.850.896 TL. İşte şanslı numaralar, kazanan kategori sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 17 EKİM
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Çocuk işçilerin olduğu sosyal deneyler hakkında suç duyurusu!Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu deneylerde çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Emin Çoban, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savunarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.