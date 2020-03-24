Son dakika! Çin’den alınan corona virüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı

AYKUT YILMAZ / Ankara

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.



Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.



Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.

BAKAN KOCA: COVİD-19'A KARŞI AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadelerini kullandı.