Cingöz Recai konusu nedir, nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları kimlerdir?
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2017 yapımı film Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanının sinemaya uyarlamasıdır. Peki Cingöz Recai konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film nerede çekildi?
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer’in yer adlığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü bu akşam televizyonda yayınlanacak. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı filmin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Cingöz Recai nerede çekildi. konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...
CİNGÖZ RECAİ KONUSU
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
CİNGÖZ RECAİ OYUNCULARI
Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri
Meriç Aral - Filiz
Boran Kuzum - Cüneyt
Günay Karacaoğlu
Deniz Hamzaoğlu
Eser Eyüboğlu
Kenan Ece
Arsal Mazmanoğlu
Erşan Utku Ölmez
Laçin Ceylan
İcmal Aktuna
CİNGÖZ RECAİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya'nın St. Petersburg şehrinde çekildi.