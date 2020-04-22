Çoçuk Gelişimi Görevi Nedir? Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Çocuk gelişimi bir çocuğun büyüyüp geliştiği sürecin genel tanımıdır. Bu süreç oldukça hassastır. Aile ve çocukların uzman kişilerden destek alması çok önemlidir. Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümleri de bu alanda çocukların sağlığı, eğitimi ve gelişimi konusunda bilgili kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çocuk Gelişimi Görevi Nedir?

Bu bölüm mezunları çocukların duygusal, bedensel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olur. Anne ve babalara çocukları ile ilgili yaşadıkları sorunlarda destek olur. Bölümü tercih edecek olan bireylerin bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bunlar çocukların duygularını anlayabilme, onlar ile beraber olmaktan sıkılmamalıdır.

Çocuk Gelişimi Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Mezunları çalıştıkları kurumlara göre bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık hizmeti verir.

- Bakım evlerinde ya da hastanelerde çocuklara duygusal destekler sunar.

- Hastanelerde bebeklerin gelişimlerini takip eder.

- Engelli çocukların ailelerine danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verir.

- Çocuk programlarında ve yayınlarında danışmanlık yapar.

- Oyuncak sanayisinde de danışmanlık yapabilir.

- Çocuk ruh sağlığı merkezlerinde danışman olarak görev yapabilir.

- Özel ya da resmi kreşlerde veya yuvalarda yönetici olarak görev alabilir.

- Çocuğun yaşamı ve gelişimindeki kritik dönemleri değerlendirebilir. Ve aileye de rehberlik yapabilir.

- Davranış bozukluğu olan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili danışmanlık hizmetleri verebilir.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nasıl Olunur?

Çocuk Gelişimi Bölümü programını başarı ile tamamlayan bireyler Çocuk Gelişimi ve Eğiticisi unvanı alırlar. Farklı kurum ya da kuruluşlarda danışmanlık, eğiticilik, yöneticilik gibi görevlerde istihdam edilebilirler.