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19.10.2020 - 11:53 | | DHA

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

Sivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 6 çocuk, cadde üzerinde seyreden bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi.

Çocukların tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.


Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kameradaSivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
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