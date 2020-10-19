19.10.2020 - 11:53 | | DHA
Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada
Sivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 6 çocuk, cadde üzerinde seyreden bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi.
Çocukların tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.