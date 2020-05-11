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11.05.2020 - 10:42 | | DHA

Çocuklarının babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor!

Güney Kıbrıs’ta 17 yıldır yaşayan Erkan Bozkurt (32), Pani (36) adında bir Rum ile evlendi. Rum yönetiminin ise, Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle Bozkurt'u 6 yıldır vatandaşlığa almadığı iddia edildi. Rum eşinden çocuk sahibi olan Bozkurt, yıllardır çocuğunun babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Çocuklarının babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor!

Erkan Bozkurt, "Baba olduğumu bir türlü kanıtlayamıyorum. Çocuklar benim ama Rum yönetimi, Türk olduğum için çocuklarımın kimliğine adımı yazmıyor" dedi. Bozkurt, çocuklarının kimlikleri için Rum İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak Bakanlık, Güney Kıbrıs kimlik kartına aile bölümüne baba adını yazmadığını ifade etti.

'YAPTIĞI ZULÜMDÜR'

Rum Kesimi'nin davranışlarını eleştiren Bozkurt, "Bu bize yapılan bir zulümdür" dedi. Erkan Bozkurt olayla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı. Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum" dedi. Tek istediğinin çocuklarının babası olduğunu kanıtlamak olduğunu ifade eden Bozkurt, "Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türküm diye çocuklarımın babası kabul edilmemem, faşist bir zihniyetin göstergesi. Türk makamlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

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