Çölyak hastalığı nedir, çölyak hastaları nasıl beslenir? Çölyak hastalığı belirtileri

Çölyak hastalığı nedir? Özellik günümüzde hızlı bir artış gösteren çölyak hastalığı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de çölyak hastalarına göre menü çıkartıyorlar. Çölyak hastalarını etkileyen asıl besin glutenli gıdalar. Çölyak hastalarının glutensiz beslenmesi gerekiyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan guluten isimli bir protein neden olmaktadır.

ÇÖLYAK HASTALIĞI GENETİK Mİ?

Çölyak hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailevi kalıtım söz konusudur. Hastalık yaşamının her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Çölyak hastalığının literatürde; çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılıkta ortaya çıktığı görülmüştür.

Çölyak hastalığı, vücutta immunolojik cevabı tetikleyen çevresel (gluten tüketimi) ve genetik faktörlerin birlikte rol oynaması sonucunda ortaya çıkar. Çölyak hastalığın oluşması için hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktör olan glutenli gıdalar tüketmekle kendini gösterir.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA SEBEP OLACAK FAKTÖRLER

Anne sütünün verilmemsi

Kullanılan mamanın türü

Günlük alınan gluten miktarı

Tahıl tipleri

Uzun süreli antibiyotik kullanımı

ÇÖLYAK TEDAVİSİ VAR MI?

Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi uzman hekim tarafından önerilen gluten içermeyen besinlerle beslenmektir. Gluten buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunduğu için bu gıdalardan ömür boyu uzak durmak gereklidir.

Çölyaklı kişiler normal ekmek, makarna, pasta, börek, bisküvi ve benzeri çok sayıda gıdayı yememek durumundadır. Mısır unu, pirinç unu, soya unu, patates unu gibi maddeler gluten içermediği için rahatça tüketilebilir. Çölyak hastaları gluten unundan yememelidir.