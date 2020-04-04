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04.04.2020 - 19:20 |

Corona virüs sitesi! Corona virüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var? 4 Nisan Türkiye'de son durum

Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı merak ediliyor. 4 Nisan 2020 Cumartesi günü corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi? İşte corona virüs sitesinde yer alan son durum...

Corona virüs sitesi! Corona virüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var? 4 Nisan Türkiye'de son durum

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle her gün yeni açıklamalar peş peşe yapılıyor. Bugüne dair yapılacak açıklamalar ise merak konusu. Milyonlarca vatandaş bugün corona virüsten ölen var mı öğrenmek istiyor. Aynı zamanda corona virüs vaka sayısının yükselip yükselmediği hakkında bilgi almak isteyenler de corona virüs sitesine akın ediyor. İşte corona virüs gelişemeleri Türkiye'deki son durum ve dünya genelindeki son durum...

CORONA VİRÜS TÜRKİYE SON DURUM

TEST SAYISI: 141.716

VAKA SAYISI: 20.921

CAN KAYBI: 425

Corona virüs sitesi Corona virüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var 4 Nisan Türkiyede son durum

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Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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