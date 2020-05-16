16.05.2020 - 19:06 |
Corona virüsten bugün kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Corona virüs verileri 16 Mayıs 2020 Cumartesi
Corona virüs tablosu gün gün açıklanmaya devam ediyor. Her gün corona virüsten ölen sayısı, vaka sayısı, iyileşen sayısı entübe sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Vatandaşlar ise gün gün corona virüs son durumu yakından takip ediyor. Peki bugün corona virüsten kaç kişi öldü? 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü corona virüs ölen sayısı kaç? Corona virüs vaka sayısı kaç, iyileşen sayısı kaça yükseldi? İşte corona virüs Türkiye haberleri son dakika bilgileri...
Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayımlanan corona virüs ölen sayısı, corona virüs vaka sayısı, corona virüs iyileşen sayısı günden güne iyiye gitmeye başladı. Durum böyle olunca vatandaşlar corona virüs tablosunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Güzel gelişmelerin yaşandığı corona virüs salgınında Türkiye emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü? Corona virüs vaka sayısı düştü mü? Corona virüs iyileşen sayısı yükseldi mi? İşte corona virüs son durum haberimizde...
CORONA VİRÜS TABLOSU SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ
Bugüne ait corona virüs tablosu henüz güncellenmedi. Corona virüs 16 Mayıs tablosu güncellediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
CORONA VİRÜS SON DURUM