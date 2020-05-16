Corona virüsten bugün kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? Corona virüs verileri 16 Mayıs 2020 Cumartesi

Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayımlanan corona virüs ölen sayısı, corona virüs vaka sayısı, corona virüs iyileşen sayısı günden güne iyiye gitmeye başladı. Durum böyle olunca vatandaşlar corona virüs tablosunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Güzel gelişmelerin yaşandığı corona virüs salgınında Türkiye emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü? Corona virüs vaka sayısı düştü mü? Corona virüs iyileşen sayısı yükseldi mi? İşte corona virüs son durum haberimizde...

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ

Bugüne ait corona virüs tablosu henüz güncellenmedi. Corona virüs 16 Mayıs tablosu güncellediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

CORONA VİRÜS SON DURUM



