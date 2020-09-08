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08.09.2020 - 19:50 | | DHA

Corona virüs tedbirlerini hiçe saydılar! 40 yolcu taşıyan sürücüye ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, minibüs, otobüs ve işçi servislerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, 25 kişilik oturma grubu bulunan bir minibüs içerisinde toplam 40 yolcu taşıyarak bulaş riskini artıran sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" açıklamasının ardından harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan ana duraklarda denetim yapan ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan minibüslerdeki yolcuları indirdi. Minibüslerin içerisini hınca hınç dolduran ve ayakta yolcu taşıyan sürücülere ise ceza işlemi uygulandı.

Corona virüs tedbirlerini hiçe saydılar 40 yolcu taşıyan sürücüye ceza



OTOBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Denetim sırasında ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta 15 yolcuyla birlikte oturan 25 yolcu görüldü. Toplam 40 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

    Bursa'da minibüs ve otobüslere 'ayakta yolcu' denetimiBursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında minibüs, otobüs ve işçi servislerinde denetimler sıklaştırıldı.
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