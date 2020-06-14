Corona virüs vaka sayısı Türkiye son durum! Corona virüs tablosu güncel veriler

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tablosu yayımlanıyor. Günlük bilgiler vatandaşları bilgilendiriyor. Her gün, gün sonunda corona virüs tablosu yayımlanıyor. Bu tabloda corona virüsten ölen sayısı, vaka sayısı, iyileşen sayısı ve yapılan test sayısı açıklanıyor. Peki 13 haziran 2020 gününe ait corona virüs tablosu ne durumda?

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI TÜRKİYE SON DURUM





