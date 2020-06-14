14.06.2020 - 14:24 |
Corona virüs vaka sayısı Türkiye son durum! Corona virüs tablosu güncel veriler
Corona virüs tablosu gün gün merakla araştırılıyor. 13 Haziran 2020 Corona virüs tablosunun verileri dün akşam açıklandı. Milyonlarca vatandaş ise rakamları öğrenmek için harekete geçti. Yasakların ortadan kalkması vatandaşları normal hayata döndürdü fakat önlem alınmaması sonucunda risk altında olduğumuz yetkililer tarafından defalarca söylendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yayımlanan corona virüs tablosundan sonra uyarıda bulundu. Peki corona virüs vaka sayısı kaça ulaştı? İşte corona virüs vaka sayısı Türkiye...
Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tablosu yayımlanıyor. Günlük bilgiler vatandaşları bilgilendiriyor. Her gün, gün sonunda corona virüs tablosu yayımlanıyor. Bu tabloda corona virüsten ölen sayısı, vaka sayısı, iyileşen sayısı ve yapılan test sayısı açıklanıyor. Peki 13 haziran 2020 gününe ait corona virüs tablosu ne durumda?
CORONA VİRÜS VAKA SAYISI TÜRKİYE SON DURUM
Caddebostan'da feci kaza kameraya yansıdıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.