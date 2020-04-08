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08.04.2020 - 23:14 |

Corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi? 8 Nisan Türkiye corona virüs haritası ve son durum Canlı haberleri

Corona virüse dair her gün yeni bir açıklama geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs ile ilgili son durumu açıklamaya devam ediyor. Peki son zamanlarda en çok merak edilen konuların başına gelen bu akşamki açıklamalar sonrası 8 Nisan Çarşamba corona virüs vaka sayısı ve can kaybı sayısı kaça yükseldi?

Corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi? 8 Nisan Türkiye corona virüs haritası ve son durum Canlı haberleri

Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(8 NİSAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 24.900

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.117

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  87

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 264

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 247.768

TOPLAM VAKA SAYISI: 38.226

TOPLAM CAN KAYBI: 995

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.846

Corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi 8 Nisan Türkiye corona virüs haritası ve son durum Canlı haberleri






3 NİSAN İL İL SON DURUM

Corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi 8 Nisan Türkiye corona virüs haritası ve son durum Canlı haberleri




Evine 50 metre uzaklıkta böyle bulunduAdana'nın Kozan ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Hüseyin Ayhan (58), evinin yaklaşık 50 metre uzağında yol kenarında ölü bulundu. Polis, Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruyor.
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