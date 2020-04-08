08.04.2020 - 23:14 |
Corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi? 8 Nisan Türkiye corona virüs haritası ve son durum Canlı haberleri
Corona virüse dair her gün yeni bir açıklama geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde de etkisini göstermeye başlayan koronavirüs ile ilgili son durumu açıklamaya devam ediyor. Peki son zamanlarda en çok merak edilen konuların başına gelen bu akşamki açıklamalar sonrası 8 Nisan Çarşamba corona virüs vaka sayısı ve can kaybı sayısı kaça yükseldi?
Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan'daki son durumu yayınladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(8 NİSAN ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 24.900
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.117
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 87
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 264
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 247.768
TOPLAM VAKA SAYISI: 38.226
TOPLAM CAN KAYBI: 995
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.846
3 NİSAN İL İL SON DURUM