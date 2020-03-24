Corona virüsten kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de son durum...

Corona virüsü ile ilgili haberler merakla araştırılmaya devam ediyor. Ülkemizde de başgösteren corona virüsü milyonlarca insanın tedbirli olması konusunda adeta uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs salgını hakkında her gün tüm bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki Sağlık Bakanı Koca, en son hangi açıklamayı yaptı? Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? İşte türkiye'e corona virüs salgının son durum haberimizde...

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 vaka sayısı 1529 oldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Corona virüs ölü sayısı: 37

Corona virüs vaka sayısı: 1529