Corona virüsü belirtileri: Bunlara dikkat! Corona virüsten korunma yolları nelerdir?

Dünya genelinde yayılan corona virüsü vatandaşları tedbirli olması konusunda uyarıyor. Corona virüsünün tam olarak ne olduğunu merak edenler ise meraklı arayışa geçti. Corona virüsü nedir, Corona virüsü belirtileri nelerdir, corona virüsü nasıl bulaşır? sorularına cevap aranıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden corona virüsü belirtilerini, corona virüsün nasıl bulaştığını ve virüs hakkında diğer bilinmesi gereken bilgileri yayımladı. Haberimizin içeriğinden corona virüsü hakkında bilinmesi gerekenleri okuyabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.



Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.



Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.



Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.



Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir.



Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.



Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.



Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.



Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

BELİRTİLERİ VARSA NELER YAPILMALIDIR?



Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.



Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.



Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.

TANISI NASIL KONULUR?

Yeni Koronavirüs’ü tespit edebilmek için gerekli olan moleküler testler ülkemizde mevcuttur.



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çalışılmaktadır.

ÖNLEMEK VEYA TEDAVİ ETMEK İÇİN BİR İLAÇ VAR MIDIR?



Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur.



Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanmaktadır

ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.

CORONA VİRÜS AŞISI VAR MIDIR?



Yeni Koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

KİMLER DAHA FAZLA ETKİLENİR?



Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir.

EVDE BAKILAN HAYVANLAR YENİ KORONAVİRÜS BULAŞTIRABİLİR Mİ?



Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüs ile enfekte olması beklenmemektedir. Evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara karşı korunma sağlanacaktır.

BURNU TUZLU SU İLE YIKAMAK YENİ KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR MU?



Hayır. Burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları Yeni Koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur.

Karantina süresince uyulması gereken kurallar:

-Evden dışarı çıkılmamalıdır.

-Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

-Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır.

-Başka kişi/kişiler ile aynı ortam paylaşıldığı zaman tıbbi maske takılmalıdır.

-Evdeki diğer kişilerden uzak bir odada, mümkün değil ise iyi havalandırılan bir odada oturulmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olunmalı ve tıbbi maske takılmalıdır.

-Kişisel eşyalar başkaları ile paylaşılmamalıdır. Kullanılması gerekirse eşyalar su ve sabun/deterjanla yıkanmalıdır.

-Kullanılan tekstil ürünleri 60- 90 derecede normal deterjan ile yıkanmalıdır.

-Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanılmalıdır.Tuvalet, banyo gibi ortak alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) temizlenmelidir.