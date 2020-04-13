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13.04.2020 - 10:48 |

Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?

Corona virüsü Çin'de etkisini azaltırken diğer ülkelerde vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe artıyor. Corona virüs için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar "Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?" sorularını yöneltmeye devam ediyor.

Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?

 

Dünyada corona virüsü vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken ölü sayıları ise 100 bini geçmiş durumda... Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor. Hastalığın ilk gününden bu yana "Corona virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Corona virüs aşısı bulundu mu?" soruları soruluyor ve sorulmaya da devam ediyor. İşte detaylar...

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

TEDAVİSİ VAR MI, AŞISI BULUNDU MU?

2019-nCoV enfeksiyonu için aşı veya spesifik tedavi mevcut değildir,

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