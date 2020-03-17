Corona virüsü (Covid-19) Pandemi ilan edildi! Pandemi nedir, tarihteki pandemiler nelerdir?

Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edildi. Corona virüsünün Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından vatandaşlar Pandemi nedir ve Tarihteki Pandemiler neledir sorularına yanıt aramaya başladı. 12 Aralık tarihinde Çin'de ortaya çıkan corona virüsü kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıkalama ile corona virüsü Pandemi ilan edildi.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

Pandemi, eski Yunanca'dan παν tüm anlamına gelen pan ile insanlar anlamına gelen demos'dan türetilmiştir.

Yaygın ölümcül hastalıklar ve pandemikler arasındaki farklar

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

Tarihteki pandemiler ve göze çarpan epidemiler

Kara veba

Kolera

Grip

Tifo

Domuz gribi

COVID-19