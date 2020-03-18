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18.03.2020 - 23:23 |

Corona Virüsü sebebiyle kaç kişi öldü? (18 Mart güncel sayılar) Türkiye, Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa korona virüsü ölüm oranı kaça çıktı?

Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 213 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 84 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik..İşte son olarak ülkemizde de 98 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...

Corona Virüsü sebebiyle kaç kişi öldü? (18 Mart güncel sayılar) Türkiye, Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa korona virüsü ölüm oranı kaça çıktı?

İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (18 MART CANLI)

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 237’ye çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 2978'e ulaştı.

İran'da 1135, İspanya'da 623, Fransa'da 175, Güney Kore'de ise 84 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 191, ölüm sayısı: 2...

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Sağlık Bakanı Koca: "61 yaşındaki bir hastamızı kaybettik"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.
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