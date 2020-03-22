Corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı corona virüsü ile ilgili son durumu açıkladı

Dünya corona virüsüne karşı mücadele verirken Türkiye'de de vaka sayısı ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günbegün konuyla ilgili bilgilendirme yaparken vatandaşlar Corona virüsü vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? sorusunu sıklıkla soruyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Hasta sayımız 947’ye ulaştı.” dedi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.