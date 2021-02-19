Cüceloğlu’na son veda

İstanbul Beşiktaş’taki evinde salı günü hayatını kaybeden 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için dün Beşiktaş’taki Levent Afet Yolal Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cüceloğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, ailesi ve yakınları bir süre gözyaşı döktü.



Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile belediye başkanları ve sanatçıların yanı sıra okurları ile vatandaşlar katıldı.



Ayakta durmakta güçlük çeken Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve Cüceloğlu’nun ağabeyi Şahin Güceloğlu taziyeleri kabul etti.



Cüceloğlu’nun ilk eşinden olan ve ABD’de yaşayan çocuklarının cenazeye katılamadıkları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yıldız Evliyagil Cüceloğlu’na taziyelerini iletti. “Cumhurbaşkanımız da taziyelerini iletti. Ardından bu kadar insanın rahmet okuttuğu güzel insandı” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “Hocamız hepimizin hocasıydı. Türk öğretmenlerinin, öğrencilerinin, ailelerinin, velilerin hepsinin yetişmesinde çok emeği olan bir hocamızdı” dedi.



Cüceloğlu’nun naaşı, öğle vakti kılınanan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.