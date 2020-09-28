Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı. Sempozyum sonrası Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı.

Erdoğan kestane alarak çevredekilere ikram etti. Erdoğan, kestane verdiği bir çocukla bir süre sohbet etti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan kestanelerin tadına da baktı.