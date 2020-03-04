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04.03.2020 - 12:42 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeden beklentimiz ateşkesin süratle sağlanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın gerçekleştireceği görüşmeden beklentilerinin ateşkesin süratle sağlanması olduğunu söyledi. ABD’den gelen mühimmat desteği açıklamasında ise “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmeden beklentimiz ateşkesin süratle sağlanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ziyaret öncesi Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz." cevabını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Mühimmat vermek istiyoruz." açıklamasına işaret edilerek Türkiye'nin bu yönde bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

Erdoğan, sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesinin olmayacağını bildirdi.

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BÜYÜKELÇİ JAMES JEFFREY: ABD HAZIR

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Hatay'da konuşan Jeffrey, "Türkiye, NATO müttefikimiz. Ordusu ağırlıkla Amerikan gereçleri kullanıyor. O malzemelerin hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız" dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield de, Washington'un Ankara'nın hava savunma sistemleri talebini değerlendirdiğini açıkladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Kelly Craft da ziyaret sırasında İdlib'den Suriye topraklarına ayak basarak, "Beyaz Baretliler'e bağlı cesur kadın ve erkeklerin ellerini sıkabildiğim için mutluyum." dedi.

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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