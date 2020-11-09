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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

DAEŞ’in vekil kaçırma planı engellendi

Terör örgütü DAEŞ’in eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

DAEŞ’in vekil kaçırma planı engellendi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ’in eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Adana merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, biri kadın 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.            

 

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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