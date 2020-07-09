Darbeci generallerin 'mahrem imamına' 10 yıl hapis cezası

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Topdemir, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıktan savunmasını sordu. Sanık Topdemir, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Topdemir'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kararla birlikte tutukluluk halinin devamına da hükmetti.