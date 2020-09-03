Defter Beyan Sistemi Nedir, Nasıl Giriş Yapılır? Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Defter beyan serbest meslek sahipleri için önemlidir. Elektronik ortamda bildirim sağlamak suretiyle vergi takibi yapılmaktadır. Elektronik ortamda bildirim sağlandığı için kolaylık sağlar. Noter yetkilileri tarafından kullanılmaktadır.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabının, işletme hesabına göre defter tutan mükellef ile basit usulde olan mükellef kayıtlarının elektronik ortamda saklanması, mükellefler arası defter tutmak zorunluluğu olan kişilerin defterlerinin kayıtlardan hareket etmek suretiyle elektronik ortam üzerinde oluşturulması, saklanması, bildirimi, vergi beyannamesi ve dilekçelerin elektronik ortam üzerinden hareketle verilmesi için belge düzenlenebilmesini sağlayan sisteme defter beyan sistemi denir.

Defter Beyan Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

01.01.2018 tarihi itibariyle defterler kağıt ortamında tutulmayıp “defter beyan” yöntemi esas alınmak suretiyle GİB üzerinden tutulmalıdır tebliğine göre artık mükellef olan serbest meslek erbabı adına yapılacak başvuru da istenen belgeler;

https://ww.defterbeyan.gov.tr/ adresine tıklamak üzere başvuru dilekçesi ekranına giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan pencerede “başvuru yapınız” linkine tıklamak suretiyle işlemi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

Müşteri ya da kendinize ait gönderdiğiniz kullanıcı adı ve şifresini giriniz

Açılan pencerede mükellef için ya da kendim için başvuru seçeneklerinden hangisini tercih ediyorsanız tıklayın

Dilekçe ekranında bilgilere ek yapmak suretiyle işlemi tamamlayabilirsiniz. Damga vergisi sürekli mükellefi iseniz damga vergisi defterini de işaretlemeniz gerekiyor. Şartları okudum kabul ettim seçeneği ardından başvuru linkine tıklamak suretiyle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Mükellefler sistem dışında kayıt yapamaz, defter tutamaz, kağıt veya elektronik beyanname gönderme işlemi gerçekleştiremezler. Mükelleflerin defter beyan sistemi haricinde yapmış oldukları gönderdikleri beyannameler kabul edilmemektedir. Hiç kayıt yapmamış defter tutamamış sayılacaklarından kanuni olarak kullanılması zorunludur. Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması gibi nedenlerden ötürü zorunluluk nedeniyle mükelleflerin kullanmak olduğu bir sistemdir.