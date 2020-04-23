Demagoji Ne Demek? Tdk'ya Göre Demogoji Yapmak Ve Demagojik Ne Anlama Gelir?

Demagoji kelimesi birçok insanın duymuş olduğu ve tam olarak anlamı doğru bilinmeyen kelimelerden biridir. Yazım yanlışının da en çok yapıldığı kelimelerden biridir. Yabancı kökenli bir kelime olmasına karşın Türkçeye girmiş kelimelerden biridir.

Demagoji Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Demagoji kelimesi TDK ya göre “ Laf cambazlığı “ anlamına gelmektedir. Laf ebeliği olarak da kullanılan anlamı mevcuttur. Demagoji kelimesi son yıllarda daha çok kullanılan bir kelimedir. Demagoji kelimesi “demagoji yapmak” şeklinde kullanılır.

Demagoji yapmak; bir kişinin ya da bir grubun duygularının kamçılanıp gerçek olmayan sözler söyleyip onları kazanmaya çalışmaktır. Demagoji kelimesi “demagojik” kelimesi ile birlikte de kullanılır. Demagojik kelimesinin anlamı ise; demagoji ile ilgili olan, demagojiye dayanan anlamlarına gelmektedir.