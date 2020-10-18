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18.10.2020 - 12:42 |

Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir? Dönerci ile diyalog sonrası açıklama...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, koronavirüs denetiminde esnafla girdiği diyalogdan dolayı özür dilemesine ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" dedi. Vatandaşlar ise Denizli valisi hakkında araştırmaya geçti. Peki Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir, nerelidir? İşte dönerci ile girdiği diyalogtan sonra Vali'den açıklama...

Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir? Dönerci ile diyalog sonrası açıklama...

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentteki koronavirüs denetiminde dönerci ustası ile girdiği diyalog sonrası özür açıklamasında bulunmuştu. Bakan Soylu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır.
Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,
Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır...
Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.

Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."

DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK KİMDİR?

Trabzon Nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Valimiz Sn. Ali Fuat Atik, ilk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde Yabancı Dil Eğitimi'ni tamamladı.

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Valimiz Sayın Ali Fuat Atik sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay, Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliği’ne atanan Valimiz Sayın Ali Fuat Atik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliği’ne atanmıştır. Valimiz evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Çocuk işçilerin olduğu sosyal deneyler hakkında suç duyurusu!Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu deneylerde çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Emin Çoban, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savunarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
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