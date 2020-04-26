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26.04.2020 - 10:05 | | AA

Son dakika haberleri! Denizli'de oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Denizli'de oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Son dakika haberi I Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi. 

Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.  

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasağın son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü!Sokağa çıkma yasağın son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.
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