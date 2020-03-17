17.03.2020 - 23:52 |
Deprem mi oldu, en son nerede saat kaçta deprem oldu? (17 Mart) AFAD - Kandilli son depremler canlı haritası
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Elazığ olan ve Malatya dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 17 Mart Salı meydana gelen son dakika depremleri haritası...
ELAZIĞ 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!
Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Maden ilçesinde 19.54'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER HARİTASI (17 MART)
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.