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20.11.2020 - 08:50 |

20 Kasım Son depremler listesi AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre Marmara Denizi Armutlu açıklarında deprem meydana geldi. Peki, kaç şiddetinde oldu deprem? İşte 20 Kasım 2020 son depremler.

20 Kasım Son depremler listesi AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. İşte son depremler listesi.

SON DEPREMLER 2020

Gelen son dakika haberine göre saat 07.20 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi, Armutlu açıkları olan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem 7.21 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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