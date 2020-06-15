MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Depremde en fazla etkilenen köy elmalı
ABONE OL
15.06.2020 - 05:13 | | DHA

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı.

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

 

Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Depremde en fazla etkilenen köy elmalı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

DHA ekibi depreme yakalandı

DHA ekibi depreme yakalandı

Sıradaki Haber