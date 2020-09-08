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08.09.2020 - 10:17 | | İHA

Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. Dere kenarındaki cesedi gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedin Koçarlı'da ikamet eden Ekrem Fidan'a (60) ait olduğu belirlendi.

Fidan'ın silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

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