27.07.2020 - 11:49 | | İHA
Dereye düşen 5 yaşındaki çocuktan 49 gün sonra acı haber!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte Mudurnu Deresi’ne düşerek akıntıya kapılan ve ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, 49 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 9 Haziran 2020’de Yongalık Mahallesi mevki'inden geçen Mudurnu Deresi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, ailesiyle birlikte gittiği dere kenarında oynarken suya düşmüş ve daha sonrasında ailesi tarafından düştüğü yerden kurtarılarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Göçen, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi süren küçük Muhammed, 49 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Muhammed Ali Göçen’in cenazesinin İstanbul Pendik’e gönderildiği öğrenildi.
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de 200 bin kişide varSon dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını da sözlerine ekleyen Özlü, 17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' dedi.