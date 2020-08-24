Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları ne zaman alınacak? 2020-2021 DYK başvuru tarihleri
Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları için öğretmen ve öğrencilerin araştırmaları sürüyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılın içerisinde DYK başvurularının alınacağı tarihler belli oldu. 18-20 Ağustos tarihleri arasından kurs merkezi başvurularının alınmasının ardından 21-25 Ağustos tarihleri arasında ise Öğretmen başvuruları alınacak. Peki öğrenci başvuruları ne zaman alınacak?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 2020-2021 yılı iş takvimi belli oldu. 18-20 Ağustos tarihleri arasında kurs merkezlerinin alınmasu ve il /ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanmasının ardından 21 Ağustos tarihinde ise Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuruları alınmaya başladı. 25 Ağustos tarihinde sona erecek olan ücretli öğretmen başvurularının ardından 26-30 Ağustos tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.
2020-2021 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ
1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.
4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.
5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.