Devinim Ne Demek? Tdk'ya Göre Devinimli Ve Devinimsiz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Devinim genellikle durağan bir noktadan, hareket halindeki bir nesnenin durumunun incelenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Hareketin işlevini yorumlayan bu kelimeyle ilişkili olarak; devinimli, devinimsiz ve deviniş kavramları da kullanılmaktadır. Devinim, hareket gözleminin yanı sıra zaman içerisinde değişen ruh halini nitelemek için de kullanılabilmektedir.

Devinim Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Devinme işi, hareket durumu. Bir toplumda meydana gelen olayların varlık biçimini belirleyen süreçlerin tamamı. Herhangi bir ruh halinden diğer ruh haline geçiş. Bir hareket sürecinin başlaması. Zamanla durum değiştirme. Durgun bir noktaya göre, devinim halinde olan bir nesnenin konum ve durumu.

Devinimli: Devinim halinde olan ve devinimli olarak.

Devinimsiz: Devinim halinde olmayan.

Deviniş: Devinme işi, hareket.