Dexamethasone ilacı nedir, corona virüste işe yarıyor mu? Corona virüs ilacı bulundu mu?

Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyanın gündeminde yer alıyor.BBC corona virüste insanların hayatını kurtaracak ilacın bulunduğunu aktardı. BCC'nin son dakika paylaştığı haber sonrası Dexamethasone ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki corona virüs ilacı bulundu mu? Dexamethasone nedir, corona virüste işe yarıyor mu?

DEXAMETHASONE NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

BBC DUYURDU

İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Hayli ucuz olan Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor.

Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Sonuçlar ilaç verilmeyen 4 bin hastayla karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.