DGS ek tercih sonuçları açıklandı, sorgulama ekranı için TIKLA! 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası...

DGS ek tercih sonuçları erişime açıldı. 11 Kasım tarihinde DGS ek tercihlerinin alınması sona erdi. DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki DGS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM ŞU DUYURU YAPTI;

"2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Kasım 2020 tarihinde 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!