DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? DGS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

DGS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. DGS tercih başvuruları dün tamamlandı ve bugün ise ödemeler için son gün oluyor. Şimdi ise gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.