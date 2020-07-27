DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?

DGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavında ter dökecek. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan DGS sınavı öncesinde adaylar DGS sınav giriş yerlerini araştırmaya devam ediyor. Peki DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken sınavın 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği ve Kurban Bayramının araya denk geleceği hesaba katılırsa sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 DGS 9 Ağustos tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS'nin sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.