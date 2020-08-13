DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020? DGS geçiş yapılan bölümler, taban puanları ve kontenjanlar...

DGS temel soru kitapçığı ve cevaplarının yayımlandığını ÖSYM açıkladı. Adaylar, DGS sınav soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmına erişim sağlayabiliyorlar. Adaylar DGS ile geçiş yapılacak bölümler, taban puanları ve sınav sonuçlarının tarihini merak ediyor. Peki 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandındığını belirtti ve şöyle devam etti:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI

2019 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TABLO-1.MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TABLO-2.ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ!