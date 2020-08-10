DGS soruları ve cevapları 2020 için TIKLA! DGS taban puanları ve kotenjanları...

DGS sınavına giren adayların gündeminde sınav soruları, cevapları ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. 2 yıllık ön lisans programını 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adayların girdiği 2020 DGS sınavının yüzde 10'luk soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte DGS soruları, cevapları ve taban puanları...

2019 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları bulunuyor.

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ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandındığını belirtti ve şöyle devam etti:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.