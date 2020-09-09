09.09.2020 - 12:12 |
DGS taban puanları 2020...DGS taban puanı ve başarı sıralamaları...
DGS taban puanları ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların belli olmasından sonra adayları tercih sürecine geçecekler. Tercih yapacak olan adaylar DGS taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki 2020 DGS taban puanları belli oldu mu?
DGS taban puanları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. İşte DGS taban puanları ile ilgili detaylar...
2020 DGS TABAN PUANLARI...
DGS 2020 taban puanları henüz belli olmadı. Ancak 2019 DGS taban puanları listesi bulunuyor.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?
DGS tercihlerinin başlayacağı tarih adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. DGS tercih süreci ile ilgili tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.
4 bin TL maaş alan memurun dudak uçuklatan zenginliğiAdana’da 3 yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen 1’i kadın 5 zanlı tutuklanırken, 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.