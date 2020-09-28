DGS tercih robotu - kılavuzu 2020 | DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri sürüyor. ÖSYM tarafından alınan DGS tercihlerinin sonuçları yine ÖSYM tarafından açıklanacak. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı DGS sonrasında sonuçlar açıklandı ve başarı puanlarına göre üniversite tercih etme süreci başladı. Henüz DGS tercihi yapmayan adaylar, DGS tercihi nasıl yapılır sorusuna cevap ararken, tercih işlemini tamamlayan adaylar, DGs tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? arayışında. İşte detaylar...

DGS TERCİH ROBOTU - KILAVUZU 2020

DGS tercih robotu ve kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

DGS TERCİH ROBOTU - KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



DGS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. DGS tercih sonuçlarının tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.